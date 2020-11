Im Haushalt für 2021, der am Montagabend im Bad Berkaer Stadtrat zur Debatte steht, sieht die Fraktion von Linken und SPD eine Chance, Bad Berka für die zukünftige Entwicklung strategisch sehr gut aufzustellen.

Die aktuelle Haushaltslage sei aufgrund des Corona- und Kurort-Zuschusses des Landes und einer höheren Kreisumlage sowie der Gewinnausschüttung der Zentralklinik stabil. Die Stadt leiste es sich, die Technik des Freibades zu erneuern, aktuelle Bauvorhaben weiter voran zu treiben und sich personell bürgerfreundlicher aufzustellen.

Weitere Planungen zum Hochwasserschutz befürwortet

Darüber hinaus sieht die Fraktion Bedarf, 2021 in ein Tourismuskonzept zu investieren. Darin seien die aktuellen Heilquellen langfristig im Bestand zu analysieren sowie weitere Quellen durch ein Gutachten einschätzen zu lassen.

Linke und SPD befürworten weitere Planungen zum Hochwasserschutz in Tiefengruben und Bad Berka. Weitere Anträge der Fraktion beziehen sich auf die Unterstützung von Veranstaltern und Gastronomen in einem Kulturpaket zur mietfreien Nutzung der städtischen Kulturhäuser im Jahr 2021. Das Zeughaus solle zudem mit Konferenztechnik ausgestattet werden, die hybride Veranstaltungen aus realen Sitzungen und digitale Teilnahme ermöglicht.

Auch die Fraktion „Frei-Aktiv-Bürgernah/Münchener Initiative“ äußerte sich vorab zum Haushalt. Der Entwurf von Bürgermeister Michael Jahn (CDU) sei spekulativ und orientiere sich am Prinzip Hoffnung. Es fehle zudem eine Wichtung sowie eine strategische und zukunftsorientierte Ausrichtung der Maßnahmen. „Wir denken, dass das kommende Jahr weiterhin tiefgreifend durch die Corona-Krise beeinflusst sein wird. Wir sollten deshalb als Stadt vorsichtig agieren und uns zeitliche und finanzielle Spielräume vorbehalten“, sprach Kerstin Pölzing für die Fraktion.

„Optimistische Annahme“ wird nicht geteilt

Im Haushalt sollte nicht riskant auf Erlöse spekuliert werden. Aus Grundstücksverkäufen in den künftigen Wohngebieten „Am Sandwege“ und in Tannroda seien Einnahmen von etwa 2,1 Millionen Euro eingeplant. „Wir teilen diese sehr optimistische Annahme nicht und gehen von einer vorsichtigeren Schätzung aus“, so Pölzing.

2021 erhofft sich die Fraktion außerdem Lösungen für die Außenbereichsbebauung am Hexenberg, am Freibad, in Meckfeld und in München sowie eine Gesamtbetrachtung des Hochwasserschutzes, die den Hungerbach, Gutendorf, den Flugplatz, Tiefengruben, den Steingraben und die Ilm gleichermaßen einschließt. Bisher sei hier viel Stückwerk betrieben worden.

Wie die Fraktion von Linken und SPD erneuert auch die Fraktion „FAB/MI“ ihre Forderung nach einem zukunftsorientierten Tourismuskonzept. „Bad Berka entspricht in seinem Erscheinungsbild und Angeboten keineswegs den Erwartungen an eine moderne und zeitgemäße Kurstadt. Seit Jahren stagniert die Entwicklung von Hotels, Kureinrichtungen und touristischen Highlights. Wir müssen die Entwicklung des Niederganges umdrehen“, betonte Kerstin Pölzing.