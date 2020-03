Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bad Berkas Bauhof räumt seinen Platz in der Innenstadt

Die Investition war eine stattliche. Doch ihr Effekt soll für Bad Berka in mehrfacher Hinsicht nachhaltig sein. Über 1,1 Millionen Euro ließ die Kurstadt in eine Immobilie an der Hexenbergstraße fließen, um den kommunalen Bauhof ins Gewerbegebiet umziehen zu lassen. Am Mittwoch konnte sie das ihren Bedürfnissen angepasste Areal einweihen.

In der 1993 gebauten Werkhalle war zunächst eine Fensterbaufirma ansässig, später der Dämmstoff-Produzent Knauf mit einem Lager und nach dessen Produktionsstopp in Bad Berka zeitweilig die Post fürs Weihnachtsgeschäft. 2017 erwarb die Stadt für rund 400.000 Euro die Halle samt Grundstück, um damit die seit 2011 schwelende Suche nach einem neuen Standort für ihren Bauhof zu beenden. Das bisherige Bauhof-Depot in einer klassizistischen Hofanlage an der Tiefengrubener Straße war für diese Nutzung aus mehreren Gründen ungeeignet. Garagen, Werkstätten, Lagerräume, Büros, Sozial- und Sanitärräume drängten sie auf minimalem Raum. Auch die Freifläche war mit 600 Quadratmetern gegenüber den 4600 Quadratmetern, die nun draußen zur Verfügung stehen, winzig. Nicht zuletzt hinderte der Platzmangel den Fuhrpark am problemlosen Navigieren. Der Grund, weshalb das Thüringer Infrastruktur-Ministerium der nötigen Ertüchtigung an der Hexenbergstraße, die neben der Kaufsumme weitere rund 718.000 Euro erforderte, anteilig 575.000 Euro Förderung aus dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) bewilligte, war indes ein anderer. Für den Bauhof war das alte Grundstück mitten in der Stadt schlichtweg verschwendet. Hier – in der Nachbarschaft des Zeughauses – soll in Zukunft ein Wohnquartier entwickelt werden, welches die Stadt in dieser zentralen Lage aufwertet. Um den Bauhof im Gewerbegebiet ein funktionierendes Betriebsgelände zu schaffen, mussten unter anderem das Hallendach saniert, Tore, Heizung, Wasser- und Abwasserleitungen, Elektroinstallation und Beleuchtung erneuert sowie Büro-, Sanitärräume, ein Werkstattbereich und draußen ein Fahrzeugwaschplatz mit Kraftstoff-Abscheider neu eingerichtet werden.