Bad Berkas Kehrgebühr auf dem Prüfstand

Die Stadt Bad Berka stellt ihre Straßenreinigungsgebühren auf den Prüfstand. Der Stadtrat folgte in dieser Woche einem Antrag der Bürgerinitiative „Pro Bad Berka“, die 2017 zuletzt geänderten Gebühren im Laufe dieses Jahres neu kalkulieren zu lassen.

Mit der jüngsten Satzungsänderung waren die Kehrgebühren um immerhin 92 Prozent angehoben worden, ließ der Antragsteller Revue passieren. Seinerzeit folgten zahlreiche Widersprüche der betroffenen Anlieger, die die Erhöhung für überzogen hielten. Nach Ende des Kalkulationszeitraumes habe die Stadt aus den Einnahmen einen deutlichen Überschuss erzielt, was jedoch nicht Zweck einer städtischen Gebühr sei, betonte die BI. Auch die Kommunalaufsicht habe in ihrer Würdigung der Bad Berkaer Haushaltssatzung für 2020 auf diese Mehreinnahme hingewiesen.

Zur Erläuterung führte die Bürgerinitiative das Ergebnis der Bad Berkaer Jahresrechnung für 2018 an. Hier seien Einnahmen aus der Straßenreinigungsgebühr in Höhe von rund 117.800 Euro aufgeführt. Die Höhe der Ausgaben für diese Dienstleistung beliefen sich aber nur auf etwa 76.670 Euro. „Pro Bad Berka“ gehe deshalb davon aus, dass die Überarbeitung der Gebühren nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen wie nach den Anforderungen des Kommunalabgabengesetzes für die Bürger eine Kostensenkung mit sich bringt.

Bad Berkas Bürgermeister Michael Jahn (CDU) ist sich in dieser Sache allerdings keineswegs sicher. „Ich befürchte eher, dass die Neukalkulation mit einer erneuten Gebührenerhöhung einher gehen wird“, so Jahn. Um das unabhängig beurteilen zu lassen – und auch, weil die Stadt personell nicht die Kraft dazu habe, solle ein externes Unternehmen mit der Kalkulation betraut werden. Bis April, so wie es die BI zunächst beantragte, sei das indes nicht zu leisten. Das neue Zahlenwerk solle nun spätestens bis zum Jahresende vorliegen.

Dass die Stadt Bad Berka 2018 mehr haushaltswirksame Einnahmen aus der Straßenreinigung erzielte als sie dafür in jenem Jahr ausgab, habe zeitliche Gründe, betonte Jahn. Die Bescheide auf Basis der 2017 verabschiedeten und seither gültigen Gebührensatzung verschickte die Stadt erst 2018. Im damaligen Jahresabschluss wurden deshalb neben den Gebühren, die im laufenden Jahr fällig waren, auch solche Einnahmen ausgewiesen, für die die Leistungen bereits 2017 erbracht wurden. Die Ausgaben hingegen wurden nur für das aktuelle Jahr dagegen gestellt. Deshalb, so der Bürgermeister, sei der Überschuss lediglich ein vermeintlicher.

Um den latenten Vorwurf zu entkräften, dass die Stadt mit der Straßenreinigung Geld verdiene, sei eine Neuberechnung der Gebühr ein probates Mittel, pflichtete Jahn bei. Allerdings gab er auch zu bedenken, dass derzeit in der Stadt Gebührensatzungen wirksam seien, die einer noch dringenderen Neukalkulation bedürften.