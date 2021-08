Bad Sulza feiert halbes Weinfest

Bad Sulza. Die Thüringer Weinprinzessin wird am Sonntag gekrönt.

„Thüringer Weinfest light“ heißt die coronabedingt abgespeckte Variante des Weinfestes. „Halbes Fest – volle Gläser“ ist das Motto an diesem Wochenende. Zum Auftakt gibt es am Freitagabend Stimmungsmusik mit den Blechbläsern auf dem Marktplatz. An der Muschel im Kurpark gibt es am Samstag, 21. August, 10 bis 19 Uhr, Weinausschank mit Konzerten. Volkstümliches, Akustikrock mit JaJa und am späten Nachmittag Oldies mit Locker vom Hocker sind ebenso im Angebot. Von 10 bis 21 Uhr wird auch auf dem Marktplatz Wein ausgeschenkt. Der Thüringer Weinbauverein lädt zum Beisammensein ein. Es gibt Drehorgelmusik und Kinderspiele mit dem Familienzentrum Charlotte. Am Sonntag wird ab 15 Uhr die neue Thüringer Weinprinzessin im Kurpark gekrönt.