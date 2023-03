Bad Sulza: Kostenfreier Rebschnitt-Lehrgang am Thüringer Weintor

Bad Sulza. Thüringer Weinbauverein lädt zum Rebschnitt-Seminar an das Weintor in Bad Sulza ein.

Auch wenn der Weinstock eine flexible Pflanze ist, die vieles mit sich machen lässt, lohnt sich ein guter Rebschnitt und will dieser natürlich gelernt sein. Zu einem kostenfreien Seminar lädt daher der Thüringer Weinbauverein Bad Sulza am Samstag, 4. März, in die Kurstadt ein. Der Titel lautet „Weinreben an einer Pergola richtig verschneiden“.

Treffpunkt ist das Thüringer Weintor unweit des Gradierwerkes. Startzeit ist 9.30 Uhr. Als Referent wird Andreas Clauß durch die Veranstaltung führen. Dieser bringt seine Expertise als Chef des Thüringer Weingutes Bad Sulza in Sonnendorf ein und erklärt alle Schritte vom Grobschnitt bis zum Feinschnitt und worauf Hobby-Winzer ihr Augenmerk richten sollten. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.