Bad Sulza spendet Geld und Feuerwehrtechnik für Flutregion

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Delegation aus Bad Sulza reist nach Rheinland-Pfalz und übergibt Spenden in Flutregion Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Eine Delegation aus Bad Sulza reiste vergangene Woche in die Flutregion nach Bad Neuenahr-Ahrweiler, um dort die in der Landgemeinde gesammelten Spenden zu übergeben. Stadtbrandmeister Falko Herrmann (3. von links) und Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze (links) übergaben unter anderem Feuerwehrtechnik im Wert von über 3500 Euro, die Stadtwehrleiter Marcus Mandt (2. von links) und Bad Neuenahr-Ahrweilers Beigeordneter Hans-Jürgen Juchem entgegennahmen – darunter eine neue Schmutzwasserpumpe, Schläuche, Schnürstiefel und Atemschutzmasken. Übergeben wurde auch die Geldspenden in Höhe von 9508,30 Euro.