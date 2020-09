Badespaß ging trotz Corona nicht verloren

Der Besucherrekord wurde am 21. August mit 1320 Gästen aufgestellt. Trotz coronabedingter Einschränkungen besuchten von der verspäteten Saisoneröffnung am 21. Juni bis zum Saisonschluss 39.934 Badegäste das Schwanseebad. Diese erfreuliche Bilanz zog jetzt Andreas Zündel, Bereichsleiter Sportstätten. Die 91. Freibad-Saison endete am Sonntag. Dabei habe das anhaltend schöne Sommerwetter zum erfolgreichem Saisonverlauf beigetragen. Geöffnet war das Schwanseebad in der verkürzten Saison an 92 Tagen, davon kletterte die Temperatur an 52 Tagen auf 25 Grad und darüber. An weiteren 32 Tagen wurden Außentemperaturen zwischen 20 und 24 Grad gemessen, und nur an den restlichen acht Tagen blieb die Quecksilbersäule unter 20 Grad. Als wärmste Tage der Saison gingen der 8. und 9. August mit jeweils 35 Grad Außentemperatur in die Chronik ein, übertroffen nur vom 28. August mit 36 Grad im Schatten. Das schlägt sich nach Angaben von Andreas Zündel auch in der Statistik nieder: So kamen am 8. August insgesamt 1299 Besucher und am 9. August insgesamt 1311 Besucher.

Auch der September punktete mit anhaltend schönem Badewetter und Außentemperaturen von bis zu 30 Grad und Wassertemperaturen von 20 bis 23 Grad. So konnten allein im abschließenden Saisonmonat September noch mehr als 3500 Besucher gezählt werden. Die Zahlen bleiben natürlich trotzdem weit hinter der Rekordsaison 2019 mit ihren 89.727 Badegästen zurück. Im Vorjahr waren an Spitzentagen wie dem 5. Juni 4274 und dem 26. Juni sogar 4577 Besucher gezählt worden. Aufgrund der Corona-Pandemie fanden in diesem Jahr keine größerem Veranstaltungen im Schwanseebad statt.

Die Saison hat nach den Worten Zündels gezeigt, dass der Badespaß auch in dieser besonderen Zeit nicht verloren geht. Die Stadtwirtschaft bedankt sich bei allen Gästen für die Einhaltung der Hygienevorschriften. „Der reibungslose Badebetrieb wäre ohne die gegenseitige Rücksichtnahme unserer Gäste nicht möglich gewesen“, sagt Andreas Zündel. Die Zahl der Verletzungen blieb gering. Andreas Zündel nennt kleinere Erste-Hilfe-Leistungen wie die Wundpflaster-Versorgung und das Kühlen von Insektenstichen. Nur in sechs Fällen musste ein Arzt hinzugezogen werden. Ein Rettungswagen war in keinem der Fälle notwendig.

Während der Saison wurden nach Angaben von Andreas Zündel fast 7000 Kilogramm Chlorgas, 32.600 Kubikmeter Wasser und rund 14.000 Kilowattstunden Strom verbraucht.

Das Kinderbüro der Stadt Weimar freute sich über den regen Ansturm auf die von der Stadtwirtschaft und der Stadt Weimar zur Verfügung gestellten 2000 Freikarten für unterstützungsbedürftige Kinder. Die Karten waren so beliebt, dass die Firma Glatt Ingenieurtechnik die Förderung noch einmal um weitere 1000 Eintrittskarten aufstockte.

Für die kommenden Wintermonate hat die Schwanseebad Schwimmhalle für die Gäste geöffnet – ab sofort kann hier auch wieder an den Wochenenden zu den regulären Öffnungszeiten gebadet werden.