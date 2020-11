Bahn informiert digital über Elektrifizierung

Der Bahnhof Göschwitz (Saale) in Jena-Göschwitz ist Teil der Mitte-Deutschland-Verbindung

Weimar. Bürgerbeteiligung zum Ausbau der Strecke zwischen Weimar und Gößnitz am 12. und 17. November im Internet

Der 115 Kilometer lange Streckenabschnitt der Mitte-Deutschland-Verbindung zwischen Weimar, Gera und Gößnitz soll durchgängig elektrifiziert und damit für einen umweltfreundlichen Schienenverkehr ausgerüstet werden. Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen von öffentlichen Veranstaltungen verlegt die Deutsche Bahn (DB) die nun im Verfahren anstehende Bürgerbeteiligung ins Internet. Der Transport-Dienstleister informiert über den Stand der Planungen des Projektes in zwei digitalen Veranstaltungen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können daran am Donnerstag, 12. November, und am Dienstag, 17. November, jeweils von 19 bis 20.30 Uhr, teilnehmen. Das DB-Projektteam stellt den Planungsstand vor und erläutert weitere Schritte. Anschließend beantwortet das Team Fragen im Chat. Es wird ein digitales Endgerät (Smartphone, Laptop, Tablet oder PC) benötigt.