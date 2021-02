Bahnstrecke im Ilmtal wird gesperrt

Weimar. Das Unternehmen Erfurter Bahn weist auf zwei Vollsperrungen in zwei Nächten in gut einem Monat hin.

Die Erfurter Bahn hat schon jetzt auf Bauarbeiten orientiert, die in einem Monat Auswirkungen auf den Fahrplan auf der Ilmtalstrecke haben werden. In den Nächten vom 1. zum 2. sowie vom 2. zum 3. März sollen zwischen Weimar und Kranichfeld Schienen geschweißt werden. Die Strecke wird dafür beide Male zwischen 22 und 4 Uhr gesperrt. Die jeweils letzten Züge im Fahrplan werden dann durch Busse ersetzt: ab Kranichfeld um 22.05 Uhr sowie ab Weimar um 23.20 Uhr, so das Unternehmen.