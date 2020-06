Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Barockmusik in Kranichfeld

Der Musik des bekannten Komponisten und Bach-Zeitgenossen Georg Philipp Telemann (1681–1767) ist eine musikalische Andacht am Sonntag, 14. Juni, in Kranichfeld gewidmet. Das Weimarer „Duo Vimaris“ stellt Kompositionen für Blockflöte und Solo-Sopran mit Orgelbegleitung vor, die barocken Glanz in die Kranichfelder Kirche bringen sollen. Mirjam und Wieland Meinhold treten regelmäßig in Deutschland und Europa als Interpreten dieses Genres auf – sie als Mitglied des Opernensembles am DNT, er als Universitätsorganist. ) mit ihrer Barockmusik bereits in allen Teilen Deutschlands sowie im europäischen Ausland aufgetreten. Die Liturgie mit geistlichen Texten aus der Telemann-Zeit obliegt Nils-Christian Engel. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.

Sonntag, 14. Juni, 17 Uhr, Kirche St. Michael in Kranichfeld, Kirchplatz 4