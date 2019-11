Den ersten Adventsbasar in der Region bereitet die Bastelgruppe der katholischen Herz-Jesu-Gemeinde vor. Er findet am 23. und 24. November statt.

Weimar. Das von Elisabeth-Schwestern geführte Maganzo San Pio Health Centre in Tansania profitiert in diesem Jahr vom Erlös.

Basar der Herz-Jesu-Gemeinde hilft einer Klinik in Tansania

Traditionell eröffnet die katholische Herz-Jesu-Gemeinde, die bereits zu Allerseelen am 2. November ihrer Verstorbenen gedacht hat, den Reigen der Adventsmärkte in der Region. Bei Kaffee und Kuchen können Besucher im Otto-Neururer-Haus in Handarbeit entstandene Artikel wie Sterne aller Art, Handarbeiten, Kerzen, kleine Geschenke, Kekse, Nüsse, Marmelade, Adventskränze, Gestecke und viele andere Dinge erwerben. Gebacken, gestrickt, gebastelt sowie unter anderem gefaltet und geklebt haben für den 24. Adventsbasar seit Sommer die Frauen der Bastelgruppe.

Der Erlös – 2018 betrug er 5800 Euro – geht dieses Mal an das Maganzo San Pio Health Centre in Tansania. Das Krankenhaus wird von Elisabeth-Schwestern geführt. Der Platz ist nicht ausreichend. Sie haben einen kleinen Kreißsaal mit vier Entbindungsbetten auf knapp 40 Quadratmetern. Es ist geplant, den Raum zu erweitern. In dem Anbau sollen ein Wärmebettchen und ein Inkubator Platz finden. Zudem entstehe für Mütter und Frühgeborene ein ruhiger Rückzugsort. „Wir wollen uns mit unserer Spende daran beteiligen“, betonte die Bastelgruppe und hofft auf große Resonanz.

Samstag, 23. November, 14 bis 18 Uhr; Sonntag, 24. November, 9 bis 12 Uhr; Paul-Schneider-Straße 5