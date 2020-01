Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Basarkreis von Herz-Jesu macht Kassensturz

Traditionell ist der Basarkreis der katholischen Herz-Jesu-Gemeinde der erste, der stets am Wochenende vor dem ersten Advent an der Paul-Schneider-Straße den Weimarer Reigen der Adventsmärkte eröffnet. Und traditionell widmen die Veranstalter den Erlös ihres Basars einem guten Zweck. Im vergangenen November kamen durch den Basarverkauf, die Türkollekte, durch Spenden aus Buttstädt und Bad Berka sowie durch weitere teils sehr großzügige Zuwendungen immerhin 9000 Euro zusammen. Als Adressat der Weimarer Spende wurden diesmal passend zum Veranstaltungsort des Basars – dem Elisabeth-Saal im Otto-Neururer-Haus – Elisabeth-Schwestern in Tansania ausgewählt. In dem ostafrikanischen Land betreiben eine Geburtsklinik und benötigen insbesondere dafür Geld, um die Klinik erweitern zu können.