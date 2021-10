Basisstufe Grün in Weimar und im Weimarer Land

Weimar. Der Corona-Virus ist in Weimar und im Weimarer Land derzeit ähnlich ausgebreitet.

Die Stadt Weimar und der Kreis Weimarer Land befinden sich weiterhin in der Thüringer Corona-Basisstufe Grün. Das geht aus den Meldungen der Gesundheitsämter hervor. Am Montag meldete die Stadt vier Neuinfektionen übers Wochenende. Im Kreis kam eine positiv getestete Person hinzu.

Damit gibt es in Weimar 64 und im Weimarer Land 82 positiv Getestete. In der Stadt befindet sich ein Patient in stationärer Behandlung, im Kreis sind es zwei.