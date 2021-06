Bau des Umfluters startet in Klettbach

Klettbach. Die Baumaßnahme für den besseren Hochwasserschutz in Klettbach startet heute. Für die KomBus-Linie 113 gilt eine Umleitungsfahrplan.

Umfangreiche Baumaßnahmen starten am Montag, 7. Juni, in Klettbach. Gebaut wird ein so genannter Umfluter im Bereich der Kreuzung, der bei Starkregen-Ereignissen dafür sorgen soll, dass das Wasser nicht wieder in Massen durch Klettbach strömt. Aufgrund der Bauarbeiten wird die Ortslage Klettbach bis Ende November 2021 voll gesperrt. Die Kom-Bus-Linie 113 Rudolstadt – Erfurt und zurück befährt die Umleitungsstrecke über Werningsleben und Bechstedt-Wagd. Die Haltestellen in Klettbach und Nauendorf können in diesem Zeitraum nicht bedient werden. Es tritt ein Umleitungsfahrplan in Kraft. Weitere Infos: KomBus-Servicetelefon 03671/52 51 999 oder www.kombus-online.eu.