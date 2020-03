An der Alkerslebener Hangscheune kommen die Museums-Handwerker mit dem Ausmauern des Fachwerk-Hochbaus gut voran.

Bauarbeiten im Freilichtmuseum Hohenfelden

Der Veranstaltungsbetrieb ruht, der Saisonauftakt ist verschoben: Auch das Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden muss der Krisensituation durch die Corona-Welle Tribut zollen. Wie Museumsleiterin Franziska Zschäck informierte, fällt die für Samstag, 28. März, geplante Saison-Eröffnung der Häusergruppe am Eichenberg aus. Auch der Handwerkertag, traditionell die erste große Veranstaltung des Jahres im Freilichtmuseum, am 4. April ist bereits abgesagt. Bis einschließlich 19. April bleiben sämtliche Gehöfte und Häuser geschlossen – auch der Alte Pfarrhof mitten in Hohenfelden inklusive Gastronomie und Sonderausstellung.

Ungeachtet der Krise geht allerdings die Bautätigkeit auf dem Eichenberg voran. An der Alkerslebener Hangscheune kommen die Museums-Handwerker mit dem Ausmauern des Fachwerk-Hochbaus gut voran, geplant ist die Eröffnung im Sommer mit einer kleinen Ausstellung über Bienen. Auf dem Erweiterungsgelände liegen schon die Elemente des Frankenwaldhauses aus Heinersdorf bei Sonneberg bereit, ein Fachunternehmen aus Polen beginnt in diesen Tagen mit dem Wiederaufbau. Das rund 300 Jahre alte Gebäude ist nicht nur von seiner Bauart besonders, sondern auch durch seine jüngere Geschichte. Es stand nur 300 Meter von der innerdeutschen Grenze entfernt, und der vor der drohenden Zwangsumsiedlung geflüchtete Besitzer konnte sein Haus jahrzehntelang nur aus der Ferne von der anderen Seite des Grenzzauns sehen.