Bauausstellung auf Tour mit Station in Apolda

Apolda. Was die Internationale Bauausstellung Thüringen leistet, das wird am Freitag, 3. März, auch in Apolda präsentiert.

Die Internationale Bauausstellung (IBA) Thüringen hat sich seit 2012 in das Thüringer Stadt-Land hineinbegeben. Dabei habe sie – so die Information in einer IBA-Pressemitteilung – mit zahlreichen Trägern und Partnern innovativ, experimentell und gestalterisch an Projekten gearbeitet. Die Ergebnisse und Erkenntnisse daraus sollen nun nach und nach präsentiert werden.

Ende 2023 schließt die IBA ab. Eine Station auf der IBA-Tour soll es auch in Apolda geben. Geplant ist diese für Freitag dieser Woche, 3. März.

Hier der Ablaufplan: 10.30 Uhr Martinskirche Apolda, 12 Uhr IBA Timber-Prototyp-Haus (Auenstraße 11), 13 Uhr Leer-Gut-Agenten Thüringen, 14.30 Uhr Wiedereröffnung der Open Factory im Eiermannbau (alles Auenstraße 11).