Baubeginn auf zwei Straßen in Weimar

Weimar. Sperrungen durch Arbeiten am Goetheplatz und in der Ossietzkystraße

In der Ossietzkystraße und auf dem Goetheplatz beginnen kommende Woche die angekündigten Bauarbeiten. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. In der Ossietzkystraße gehe es zunächst um Vorbereitungsmaßnahmen, wie die Ausschilderung der Umleitungsstrecke und das Absperren des Baustellenbereiches zwischen Thälmannstraße und Buchenwaldplatz. Auf dem Goetheplatz werden die Arbeiten unter Aufrechterhaltung einer Fahrspur mit Ampel durchgeführt.