Bauhaus-Galerie bespielt erneut Schillermuseum

Weimar. Mit Teil zwei ihrer Ausstellung „Power House“ startet Weimars Uni-Galerie an diesem Donnerstag im Schillermuseum.

Unter dem Titel „no one belongs here more than you“ präsentiert „nova space“, die Universitätsgalerie der Bauhaus-Uni, in Weimars Schillermuseum den zweiten Teil ihrer Ausstellungsreihe anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der ersten Bauhaus-Ausstellung. Ab Donnerstag, 25. Mai, um 18 Uhr können Arbeiten besichtigt werden, die sich im Kontext des Wohnens mit Themen der Zugehörigkeit, Identifikation und Sicherheit auseinandersetzen..

Mit wem teilen wir unseren privaten Raum? Tun wir es freiwillig oder gezwungenermaßen? Wo wollen wir wohnen, und wie können sich Menschen mit neuen Wohnorten identifizieren, wenn sie sie sich beispielsweise aufgrund von Flucht und Vertreibung nicht selbst ausgesucht haben? Diesen und anderen Fragen gehen in der zweiten Episode der Ausstellung „Power House“ Gestaltende und Kunstschaffende unterschiedlicher Disziplinen nach. Zu sehen sind Arbeiten von Studierenden aus den Masterstudiengängen Architektur und Media Architecture sowie dem Produktdesign und der Freien Kunst. Beteiligt sind darüber hinaus Alumni der Visuellen Kommunikation und Lehrende der Freien Kunst, aus dem Kunst-Lehramt an Gymnasien und dem Bereich Typografie sowie externe Künstlerinnen und Künstler.

Der „nova space“ bespielt noch bis zum 2. November die Ausstellungsräume im Schillermuseum. Sie sind dienstags bis sonntags jeweils von 9.30 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Ebenfalls gratis kann das Rahmenprogramm der Schau besucht werden.