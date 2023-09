Bauhaus-Museum in Weimar: Über das Wohnen und Menschenwürde

Weimar. „Weimarer Kontroversen“ widmen sich am 6. September im Bauhaus-Museum wohnungslosen Menschen.

Im Rahmen der von der Klassik-Stiftung initiierten Reihe „Weimarer Kontroversen – Wohnen im 21. Jahrhundert“ diskutieren die Künstlerin und Fotografin Jana Sophia Nolle und der Sozialmediziner Gerhard Trabert am Mittwoch, 6. September, um 18 Uhr im Bauhaus-Museum Weimar über Obdachlosigkeit, Kunst und Menschenwürde.

Ist das schon Wohnen? Jenseits des Menschenwürdigen leben Menschen auf der Straße – ohne festen Wohnsitz oder am Existenzminimum unter schlechten Bedingungen. Wie weit die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht, wird am Wohnen überdeutlich. Während viele den Komfort moderner Haustechnik und Wohnästhetik genießen, leben andere in einer Notunterkunft oder mit einer Plane als Dach über dem Kopf. Warum ist das so? Was können wir dagegen tun?

Sozialmediziner engagiert sich seit 30 Jahren für Wohnungslose

Von Jana Sophia Nolle ist derzeit die Fotoserie „Living Room“ im Bauhaus-Museum zu sehen. Die Berlinerin versetzt für ihre Bilder temporäre Obdachlosenunterkünfte in die Wohnzimmer wohlhabender Menschen und macht so den Kontrast zeitgleicher Lebensformen sichtbar. Der Mainzer Sozialmediziner Prof. Gerhard Trabert engagiert sich unter anderem mit seinem Verein „Armut und Gesundheit in Deutschland“ seit 30 Jahren für Wohnungslose und kämpft gegen die Verbindung von Armut und Krankheit. Auch, um diesen Thema noch mehr öffentliche Wahrnehmung zu verschaffen, war Trabert 2022 für die Linke zur Wahl des Bundespräsidenten angetreten.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenfrei. Aufgrund der begrenzten Platzzahl ist allerdings eine Online-Ticketbuchung unter https://tickets.klassik-stiftung.de erforderlich. Die Veranstaltung wird auf der Website der Stiftung zudem im Live-Stream übertragen.