Bauhaus-Museum Weimar nach Check wieder geöffnet

Das Bauhaus-Museum am Stepháne-Hessel-Platz in Weimar.

Weimar. Brandschutzprüfung in dem Gebäude konnte pünktlich abgeschlossen werden.

Nach einer mehrtägigen Brandschutzprüfung hat das Bauhaus-Museum seit dem Wochenende wieder für Besucher geöffnet. Einmal im Jahr sei der Testlauf der Entrauchungsanlage für Gebäude dieser Größe vorgeschrieben, teilte eine Sprecherin der Klassik-Stiftung mit. Über Gitter im Boden der Ausstellungsräume wurde für den Test Luft ins Haus geblasen. Weil damit auch Staub in die Ausstellungsräume gelangt, hätten zuvor die meisten Objekte sorgfältig eingepackt und in ein Depot transportiert werden müssen, so die Sprecherin.

Nach eigenen Angaben verfügt das Museum über die weltweit älteste Sammlung der Werkstattarbeiten des Bauhauses. Der Fundus umfasse rund 13.000 Objekte.