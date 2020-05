Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bauhaus-Rotarier spenden jungen Bäumen Wasser

Vollradisroda. Zwei extrem trockene Jahre und mithin zwei Jahre Erfahrung mit extremem Borkenkäfer-Befall liegen hinter den Mitarbeitern des Forstamtes Bad Berka. 2020 fehlt es bislang ebenfalls an Regen.

Die Trockenheit setzt nicht nur dem alten Baumbestand zu. Im Revier Vollradisroda brauchen auch jene rund 35.000 jungen Eichen, Buchen und Weißtannen Wasser, mit denen im Vorjahr kahle Flächen aufgeforstet wurden. Damit die Setzlinge austreiben können, müssen sie bewässert werden. In dieser Mission sind die Forstleute um Revierförster Falko Resch seit drei Wochen unterwegs. Unterstützt werden sie dabei von der Erzeugergenossenschaft Kleinschwabhausen, die ihre Wasserwagen zur Verfügung stellt.

Für Samstag dieser Woche haben sich nun weitere Helfer im Wald angekündigt. Bereits im Vorjahr hatte sich der Vorstand des Rotary-Clubs "Weimar-Bauhaus" Gedanken darüber gemacht, wie der Serviceclub seinen Beitrag zum Erhalt der hiesigen Wälder leisten kann. Schon im Herbst verabredeten sich die Rotarier mit Förster Resch fürs Frühjahr zu einer gemeinsamen Aktion. Diese soll am Wochenende weiteren jungen Bäumen zu Wasser verhelfen.

Wenngleich die Aktion in freier Natur stattfindet, sind auch im Wald die aktuellen Corona-Bestimmungen einzuhalten, insbesondere, was den nötigen Abstand anbelangt. Vom Vollradisrodaer Waldgasthof aus machen sich die Bauhaus-Rotarier denn auch in kleineren Gruppen zum Arbeiten auf, die einen am Vormittag, die anderen nachmittags.

Die Wasser-Spender werden nicht nur anpacken. Der Revierförster will ihnen auch veranschaulichen, welche konkreten Schäden Trockenheit und Käferbefall an den Bäumen hinterlassen, wo das Forstamt besonders mit der Säge eingreifen musste und wo die Wiederaufforstung bereits gelungen ist.