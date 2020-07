Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bauhaus-Uni verlegt Prüfungen in die Weimarhalle

Das erste digitale Sommersemester der Bauhaus-Universität Weimar endet in Teilen nun doch klassisch mit Papier und Stift. Hunderte Studierende legen im großen Saal der Weimarhalle unter strengen Hygiene- und Abstandsbestimmungen ihre schriftlichen Prüfungen ab.

Bei den Prüfungsplanungen war schnell deutlich geworden: Die räumlichen Kapazitäten der Uni reichen nicht aus, um in Prüfungen mit über 150 Teilnehmenden den geforderten Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten zu können. Die geeignete Alternative wurde mit der Stadt Weimar schnell gefunden: „Die Weimarhalle bietet ausreichend Platz, eine geeignete Wegeführung sowie ein modernes Be- und Entlüftungssystem, wodurch eine gesundheitlich unbedenkliche Präsenzprüfungen möglich sind“, so Prof. Uwe Plank-Wiedenbeck, Dekan der Fakultät Bauingenieurwesen.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Aufgrund der fachlichen Ausrichtung lassen sich digitale Prüfungsformate, wie sie dieses Semester vielfach an der Bauhaus-Universität durchgeführt werden, in den klassischen Ingenieurwissenschaften nicht rechtssicher umsetzen. Daher ergriff Plank-Wiedenbeck kurzfristig die Initiative und mietete die Räumlichkeiten für die Prüfungsphase Ende Juli bis Anfang August an. „Auf diese Weise ermöglichen wir es unseren Studierenden, dieses außergewöhnliche Semester ohne Nachteile abzuschließen und das Studium in der Regelzeit fortzusetzen“, erläutert Plank-Wiedenbeck.

Neben der Fakultät Bauingenieurwesen nutzen auch die Fakultät Architektur und Urbanistik – vor allem für die Prüfungen in den Grundlagenfächern des Architekturstudiums – sowie die Fakultät Medien in den Fachbereichen Medieninformatik, Medienmanagement und Medienwissenschaft die Weimarhalle.

In kleinerem Rahmen konnten Präsenzprüfungen, insbesondere Verteidigungen von Abschlussarbeiten, auch vor Ort an der Universität durchgeführt werden. Dank des guten Wetters wurden diese teilweise sogar ins Freie verlegt. So wurde nicht nur eine ausreichende Belüftung gesichert und die Einhaltung des Abstandsgebots erleichtert, auch die Präsentation vor einigen Zuschauern war wieder möglich. „Für diejenigen, die nicht an einer Präsenzprüfung teilnehmen können, werden individuelle Lösungen gefunden“, versichert Prof. Plank-Wiedenbeck.

Insgesamt beweist die Universität damit größtmögliche Flexibilität. Das soll auch im Wintersemester 2020 so bleiben: „Gemeinsam haben wir die Stärken und Schwächen der digitalen Lehre kennengelernt. Für das kommende Wintersemester gilt es nun, mit Augenmaß eine gute Kombination aus digitalen und traditionellen Lehrformaten zu finden. Das heißt einerseits erfolgreiche und erprobte Digitalformate, wie Vorlesung in virtuellen Räumen mit bis zu 100 Studierenden, zu nutzen und andererseits den wichtigen persönlichen Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden, z. B. in Übungen und Tutorien mit Kleingruppen vor Ort, aufrechtzuhalten. So wollen wir ein erfolgreiches Studium ermöglichen“, erläutert Prof. Dr. Christian Koch, Vizepräsident für Studium und Lehre.