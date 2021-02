Bauhaus-Uni von Zuhause aus kennenlernen

Der Hochschulinformationstag (Hit) der Bauhaus-Universität Weimar findet statt – allerdings ausschließlich digital. Studieninteressierte sind eingeladen, sich am Samstag, 6. März, von 10 bis 15 Uhr rund um das Studium an der Bauhaus-Uni zu informieren. Dabei können sie das Studienangebot direkt von Zuhause aus erkunden. Für die Teilnahme sind lediglich eine stabile Internetverbindung und ein Laptop, Desktoprechner, Tablet oder Smartphone nötig.

Nach einer Begrüßung durch den Vizepräsidenten für Studium und Lehre, Christian Koch, und einer Vorstellung der Bauhaus-Uni werden in mehreren Sessions die einzelnen Bachelor- und Masterstudiengänge präsentiert. Auch zur Möglichkeit des Auslandsstudiums gibt es Einblicke, sowie in das Angebot des Sprachenzentrums. Das Studierendenwerk Thüringen informiert in einer eigenen Session über die sozialen Rahmenbedingungen des Studiums und gibt Hinweise zu Kosten, Finanzierung und Wohnen. Im virtuell eingerichteten „Studienforum“ stehen ab 11 Uhr neben Mitarbeitenden des Studierendenbüros sowie Studienberatern auch Studierende zum Austausch per Chat zur Verfügung, berichten von ihren Erfahrungen und beantworten Fragen. Das Programm sowie praktische Technik-Hinweise finden sich unter: www.uni-weimar.de/hit.