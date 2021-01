Bauhaus-Uni Weimar: Bargstädt leitet Akkreditierungsrat

Weimar Gremium dient der Qualitätssicherung in Studium und Lehre an deutschen Hochschulen

Hans-Joachim Bargstädt, Professur für Baubetrieb und Bauverfahren an der Bauhaus-Universität Weimar, ist zum neuen Vorsitzenden des Akkreditierungsrats gewählt worden. Er tritt damit die Nachfolge des langjährigen Vorsitzenden Reinhold R. Grimm an, emeritierter Professor für romanische Literaturwissenschaft an der Friedrich Schiller Universität Jena, der sein Amt aus persönlichen Gründen niederlegt. Das teilte am Donnerstag eine Sprecherin der Bauhaus-Uni mit.



Die Amtsübergabe erfolgt am Ende der 107. Sitzung des Akkreditierungsrats, die am 26. Januar online stattfindet. Professor Bargstädt, der sein Amt am 27. Januar aufnimmt, freut sich auf seine neue Aufgabe: „Es sind gerade sehr spannende Zeiten, weil die Hochschulen wegen der aktuellen Pandemielage neue Konzepte versuchen und deshalb auch um geeignete Evidenzen für gute Lehre ringen müssen.“ Der Akkreditierungsrat sei dafür ein wichtiges Kollektivgremium, das die Prozesse zu guter Lehre und entsprechendem Studienerfolg konstruktiv begleitet, heißt es weiter in der Erklärung des designierten Vorsitzenden. Der Akkreditierungsausschuss beobachte nicht nur, „sondern wird auch weiterhin ein offenes Auge und Ohr für innovative Lehr- und Lernkonzepte haben“, erklärt Bargstädt weiter.



Hans-Joachim Bargstädt ist bereits seit 15 Jahren als Gutachter in Akkreditierungsverfahren, in Fachausschüssen und mehrere Jahre in der Akkreditierungskommission des Vereins Asiin aktiv, der sich national wie international für die Anerkennung, Vergleichbarkeit und Qualitätsprüfung von Bachelor- und Masterstudiengängen einsetzt.

Die Stiftung Akkreditierungsrat ist eine gemeinsame Einrichtung der Länder für die Qualitätssicherung in Studium und Lehre an deutschen Hochschulen.