Bauhaus-Uni Weimar tritt bei der Maus auf

Weimar. Ein Weimarer Wissenschaftler erklärt in der beliebten Wissenssendung für die Jüngsten kindgerecht das aufsehenerregende Schlierenspiegel-Experiment.

Die „Sendung mit der Maus“ war Anfang Juli zu Gast in Weimar, und am 23. August ist die Bauhaus-Uni im Fernsehen dabei, wenn die Moderatorin Clarissa Corrêa da Silva in der nächsten Ausgabe der beliebten Kindersendung Fragen wie „Warum tragen wir Masken? Und wie schützen uns diese vor dem Coronavirus?“ nachgeht.

Im Labor der Professur für Bauphysik erfahren die Kinder Schritt für Schritt, wie ein Mund-Nasen-Schutz beim Husten wirkt und wie sich selbst genähte von medizinischen Masken unterscheiden. Dazu reiste das Fernsehteam um Redakteur Jan Marschner eigens nach Weimar: Unter Anleitung von Doktorand Amayu Wakoya Gena, Professur Bauphysik, wurden verschiedene Masken vor dem Schlierenspiegel getestet. Als Versuchsperson stellte sich Moderatorin Clarissa Corrêa da Silva, Absolventin des Studienganges Medienmanagement an der Bauhaus-Universität Weimar, zur Verfügung.

Das Ergebnis des spannenden Experimentes ist kommenden Sonntag kindgerecht in der „Sendung mit der Maus“ zu sehen. Mit ihren Schlierenspiegel-Experimenten hatten die Forscher zuvor bundesweit für Furore gesorgt. Mit dessen Hilfe machten sie sichtbar, was für das menschliche Auge verborgen bleibt: kleinste Strömungen der Luft. Daraus entstand ein kurzer Film, der demonstriert, wie sich die Strömungen ganz ohne Schutz, mit vorgehaltener Hand beim Husten in die Armbeuge und mit verschiedenen Mund-Nase-Bedeckungen verändert. Mit dem Clip waren die Forscher plötzlich bei Zeitschriften, Wissenschaftsmagazinen, Radio- und Fernsehsendern sehr gefragt.

Sonntag, 23. August, 9.30 Uhr ARD, 11.30 Uhr Kika