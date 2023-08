Bauhaus-Wochen: Weimar lädt zum Feiern ein

Weimar. Vom 15. August bis 10. September ist auf dem Campus und in der Weimarer Innenstadt einiges geboten.

Die Bauhaus-Uni sowie Klassik-Stiftung und Kunstfest Weimar laden vom 15. August bis 10. September zu etlichen Ausstellungen, Workshops und Performances ein: Die „Bauhaus-Wochen“ werden am Dienstag, 15. August, 18 Uhr, vor dem Bauhaus-Museum eröffnet und finden genau 100 Jahre nach der ersten großen Bauhaus-Ausstellung statt.

Bauhaus-Wochen auf dem Campus

Ein Fokus liegt dabei auf der Kooperation mit Partnern der Universität: Studentische Arbeiten sind Teil des Programms der Klassik-Stiftung und des Kunstfest und werden nicht nur auf dem Universitätscampus, sondern auch im Stadtgebiet zu sehen sein, teilt die Uni mit. Zentraler Ort des Jubiläumsprogramms der Bauhaus-Uni ist das Schiller-Museum, das die Universitätsgalerie „nova space“ seit April mit der Jubiläumsausstellung „Power House“ bespielt. Die vierte Episode „reframing the future“ wird zum Start der Bauhaus-Wochen am 15. August, 20 Uhr, eröffnet.

Anlässlich der Bauhaus-Ausstellung entwarf der Gründer des Staatlichen Bauhauses, Walter Gropius, 1923 das Direktorenzimmer im heutigen Hauptgebäude der Bauhaus-Uni. 100 Jahre später haben sich Studierende der Fakultät Kunst und Gestaltung diesem Erbe angenommen und mittels digitaler Entwurfs- und Herstellungsverfahren neue konzeptionelle, gestalterische und materielle Annäherungen erarbeitet. Besucher sind eingeladen, sich von den Ergebnissen inspirieren zu lassen. Zugleich werden – direkt vor Ort – individuelle Kleinstobjekte maschinell hergestellt, die mitgenommen werden können. Das Direktorenzimmer wird von Dienstag, 15. August, bis Samstag, 26. August, jeweils 18 Uhr, für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Hannes Naumann, Student der Visuellen Kommunikation, setzt in seinem zentral im Hauptgebäude gehängten Wimmelbild „Zorn des Wimmels“ aktuelle gesellschaftliche und politische Brennpunkte pointiert in Szene. Iffat Mahmuda Khans und David Benjamin Beckerts aus dem Studiengang Integrated Urban Development and Design präsentieren ein Sonnensegel aus recycelten Plastik-Einkaufstaschen, das unter dem Titel „Enough“ hinter dem Experimentalbau „x.stahl“ Schatten spendet und nachhaltige Baupraktiken thematisiert. Die Architekturstudierenden Said Derkaoui und Olga Sulek bauen im Kollektiv mit weiteren Studierenden einen Pavillon aus Materialien lokaler Wertstoffkreisläufe.

Am 31. August laden Uni, Klassik-Stiftung und Kunstfest gemeinsam zu einem der Höhepunkte der Bauhaus-Wochen auf den Universitätscampus ein: Ab 19 Uhr zieht die „Bauhaus-Parade“ vom Campus durch den Park an der Ilm zum Haus Am Horn. Das Haus Am Horn selbst wird mit Fassadenprojektionen von Studierenden bespielt. Vorab können Interessierte in drei Workshops Kostüme und Requisiten für die Parade bauen. Die Workshops finden von Montag, 28. August, bis Mittwoch, 30. August, jeweils 17 bis 20 Uhr, im Bauhaus-Atelier, Geschwister-Scholl-Straße, statt.

Studentische Projekte im Stadtraum

Studierende sind zu den Bauhaus-Wochen auch im Stadtgebiet vertreten: Victor de Oral aus dem Studiengang Kunst im öffentlichen Raum und neue künstlerische Strategien präsentiert am 15. August, 14 Uhr, im Nietzsche-Archiv seine Installation „Landscapes“. Studierende des Produktdesigns, der Architektur und Urbanistik sowie Alumni laden am 8. und 9. September, 14 bis 20 Uhr, zu Ausstellungen, Workshops und Gartenkonzerten in die Belvederer Allee 66 ein.

Die Klassik-Stiftung lädt vom 15. bis 20. August zu einem vielfältigen Programm auf den Vorplatz des Bauhaus-Museums: Eine zentrale Anlaufstelle ist hier der Gropius-Zimmer-Pavillon – eine Rauminstallation, die 2019 an der Bauhaus-Uni entstanden und die vergangen Jahre in die Partnerstädte Weimars gereist ist. Während der Bauhaus-Wochen wird der Pavillon zum Ausgangspunkt von Workshopangeboten.

Im Foyer des Bauhaus-Museums steht die Ausstellung „Perspektiven“: Studierende der Fotografie präsentieren ihre Arbeiten zu Demokratisierungsprozessen im Postkartenformat.

Am 24. und 25. August, 12 bis 18 Uhr, können Interessierte im Rahmen des Kunstfest ein von Studierenden der Medienkunst/Mediengestaltung sowie Urbanistik entwickeltes Hörspiel zu den Montagsdemonstrationen in Weimar erleben: Es ist als eine Art Selbsthilfegruppe für Anwohner konzipiert, die sich fragen, wie sie sich zu der Bewegung verhalten müssen, ob sie etwas dagegen tun sollten und inwiefern Dialoge von Nutzen sein können.