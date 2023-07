Bauherren und Seelsorger

Weimar. In einem Gottesdienst erinnert Weimars katholische Gemeinde am 6. Juli an zwei ihrer verdienstvollen Pfarrer: an Karl Jüngst und Wilhelm Breitung.

Mehr als 25 Jahre hatte die kleine katholische Kirchengemeinde in Weimar bereits versucht, den Neubau einer eigenen Kirche im Stadtgebiet beginnen zu können, als der Bischof von Fulda im März 1887 den 38-jährigen Karl Jüngst als neuen Pfarrer in die großherzogliche Residenzstadt entsandte. Zu dieser Zeit war lediglich der Platz für den Kirchenneubau am Ende der Brauhausstraße (heute Steubenstraße) festgelegt.

Keine zwei Monate nach seiner Ankunft in Weimar unterzeichnete Jüngst den Kaufvertrag für das Anwesen der aufgegebenen Lottenmühle mit Wohnhaus, Nebengebäuden und großem Garten, um direkt hinter der geplanten Kirche ein Pfarrhaus und eine katholische Schule einzurichten. Nun musste in erster Linie noch Großherzog Carl Alexander als letzte Instanz von der Erteilung einer Baugenehmigung für die neue Kirche überzeugt werden. Die Vorliebe des Landesfürsten für die Architektur der Renaissance beachtend, meinte Anfang 1888 der Architekt Max Meckel: „Warum sollte man da nicht etwas recht Schönes und Schöngruppiertes machen können?“

Herz-Jesu-Kirche wurde in Rekordzeit vollendet

Und so kam es auch. Im Mai 1889 wurde der Grundstein gelegt, im Juni 1890 das Richtfest gefeiert und am 27. September 1891 die neue Herz-Jesu-Kirche geweiht. Die Baukosten waren auf das Dreifache der geplanten Summe gestiegen, und der Bauunternehmer hatte Konkurs angemeldet. Doch 1894, sieben Jahre nach seinem Amtsantritt in Weimar, freute sich Jüngst an der in Rekordzeit vollendeten Kirche samt Inneneinrichtung, Glocken und Orgel, dem Pfarrhaus und der Schule – und alle Schulden waren beglichen. Bei seinem Abschied aus Weimar im Frühjahr 1903 dankte ihm die Gemeinde für seinen seelsorglichen Eifer und die Kraft, die er vor allem in Pfarrhaus, Schule und Kirche investiert hatte, denn vor allem mit diesen „hat sich der Herr Pfarrer Jüngst ein Denkmal gesetzt, das seinen Namen für immer mit der hiesigen katholischen Gemeinde und der ganzen Stadt Weimar verbindet“. Karl Jüngst starb heute vor 120 Jahren am 6. Juli 1903 in Fulda.

Heute vor 250 Jahren, am 6. Juli 1873, wurde Wilhelm Breitung im hessischen Grüsselbach geboren. Im Oktober 1910 übernahm er als Pfarrer die katholische Kirchengemeinde Weimar, in welcher er zugleich als Militär- und Gefängnisseelsorger tätig war. Neben der Betreuung von Kirchenneubauten in den Außenstellen Rastenberg und Bad Berka steuerte er das Schiff der Kirchengemeinde durch den Ersten Weltkrieg, das Ende des Kaiserreiches und den Aufbruch in den Jahren der Weimarer Republik bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland.

Wilhelm Breitung war von 1910 bis 1951 katholischer Pfarrer in Weimar. Foto: Christine Herzog

Für den überaus engagierten Seelsorger begann nun die schwerste Zeit seines Priesterlebens. Schule und Kindergarten mussten geschlossen werden, katholische Vereine wurden verboten. Die Zahl der Katholiken in Weimar stieg mit der Ankunft von Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen aus Frankreich, Polen, Ungarn, Litauen und der Ukraine in der Stadt und im Landkreis. Dazu kamen die aus dem Saarland und dem Rheinland wegen der Kriegsereignisse evakuierten Menschen und die Angehörigen in und um Weimar stationierter Truppen von Wehrmacht und Luftwaffe.

Heimlicher Kontakt zu französischen Priestern

Breitung hielt sich nicht an Verbote, sondern unterhielt beispielsweise heimlich Kontakte zu französischen Priestern unter den Zwangsarbeitern. Mehrfach musste er Durchsuchungen des Pfarrhauses durch die Gestapo durchstehen. Zu seinen schwersten Aufgaben gehörte die Begleitung von Gefangenen zur Hinrichtung im Gerichtsgefängnis. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges und in den Monaten danach strömten Tausende von katholischen Vertriebenen aus den deutschen Ostgebieten in die Stadt. Breitung musste nicht nur für Reparaturen an der durch Bombeneinschlag beschädigten Herz-Jesu-Kirche sorgen, sondern vor allem für den Aufbau einer neuen Gemeindestruktur in politisch unklaren Verhältnissen.

Nach 41 Jahren als Pfarrer von Weimar zog er sich 1951 in den Ruhestand im Landkreis Fulda zurück. Zu seinem goldenen Priesterjubiläum 1949 notierte er, was ihn stets durchs Leben getragen hatte: Glaube, der aufrecht steht in aller Not. Hoffnung, die nie verzagen lässt. Liebe, die nicht bloß den Glaubensbrüdern gilt, sondern allen, die Menschenantlitz tragen ohne Unterschied des Bekenntnisses und der Weltanschauung. Wilhelm Breitung starb am 28. Februar 1962.

Gottesdienst am Donnerstag, 6. Juli, um 18 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche Weimar