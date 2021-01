Baum blockiert Bundesstraße bei Blankenhain

Es gab keinen Sturm, die Äste waren nur mäßig mit Schnee bedeckt, und doch konnten die Wurzeln eines Baumes den Kräften nicht mehr standhalten. So geschehen am Montagabend am Ortsausgang Blankenhain in Richtung Bad Berka.

Weil der Baum die ganze Fahrbahn blockierte, musste die Freiwillige Feuerwehr Blankenhain ran, um ihn zu zerlegen und dem Berufsverkehr wieder freie Bahn zu schaffen. Während ein Kamerad das Nadelgehölz mit der Kettensäge fachgerecht zerlegte, packten die anderen Kameraden an, um die Fahrbahn zu beräumen.

Nach rund einer halben Stunde war die Bundesstraße beräumt und der Verkehr konnte wieder fließen. - Für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Blankenhain war es der erste Einsatz im neuen Jahr.