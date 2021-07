Baum gestreift und mit Gegenverkehr kollidiert - Antirassismus-Poster beschädigt - Diebstahl auf Baustelle

Weimar Das sind die Meldungen der Polizei für die Stadt Weimar.

Am Donnerstagmittag gegen 12.45 Uhr hat ein Autofahrer die Buttelstedter Straße in Richtung Weimarer Stadtzentrum befahren. In Höhe der JET-Tankstelle kam der Fahrer laut Polizeiangaben plötzlich nach links von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und kollidierte im Anschluß mit einem im Gegenverkehr fahrenden Auto.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 7.000 Euro, Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Graffiti-Sprüher meldet sich bei Polizei

Am Donnerstag gegen 11.40 Uhr erschien in der Polizeiinspektion Weimar ein Bürger und teilte mit, dass er in der vergangenen Nacht zwei Graffiti an das Schloss Belvedere gesprüht hat. Bei der Überprüfung der Polizei wurden zwei Schriftzüge, einer an der Vorder- und einer an der Rückseite des Gebäudes in der Größe von 0,40 m x 4,30 m und 0,50 m x 4,50 m, welche mittels schwarzer Sprühfarbe an die Fassade gesprüht wurden, festgestellt.

Bei der Befragung gab er an, die ganze Welt sollte wissen, wer er ist. Er wurde zurück in eine therapeutische Einrichtung gebracht.

Antirassismus-Poster beschädigt

Am Donnerstag zwischen 4 Uhr und 11.15 Uhr sind drei an den Säulen des Kulturzentrum Mon Ami in Weimar angebrachte Poster gegen Rassismus (30 cm x 1,0 m) durch unbekannte Täter beschädigt worden. Die Kampagne mit den antirassistischen Postern wird unter anderem vom Land Thüringen und dem AWO-Kreisverband unterstützt.

Die Tatbegehung lässt auf ein politisch motiviertes Tatmotiv schliessen, Hinweise liegen derzeit aber noch nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Akkuschlagbohrer gestohlen

In der Zeit von Mittwoch, 7 Uhr, bis Donnerstag, 7 Uhr, wurde von einem umzäunten Baustellengelände in der Eduard-Rosenthal-Straße in Weimar durch unbekannte Täter ein Akkuschlagbohrer der Marke "Hilti" entwendet. Das Diebesgut hat einen Wert von 1.300 Euro.

