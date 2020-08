Baumbach-Duo gibt Konzert in Tiefurt

Die Zwillingsschwestern Anne Baumbach (Flöte) und Thea Baumbach (Gitarre) bilden ein preisgekröntes Kammermusikduo. Am Montag, 24. August, 18 Uhr, sind sie bei den Montagsmusiken im Kirchgarten der Christopheruskirche in Tiefurt zu Gast. In Weimar studierten sie zuletzt gemeinsam im künstlerischen Aufbaustudium „Konzertexamen Kammermusik“ bei Ricardo Gallén, welches sie 2019 mit großem Erfolg abschlossen. In Tiefurt begeisterten die jungen Musikerinnen das Publikum bereits 2019 mit unvergleichlichem Charme und hoher Virtuosität. Nun sprang das Ensemble kurzfristig für ein aufgrund der Corona-Situation entfallenes Konzert ein. Erneut nehmen sie das Publikum mit auf eine spannende musikalische Reise mit Werken von Bach über jüdische Liedvertonungen bis hin zum zeitgenössischen tschechischen Komponisten František Lukáš und präsentieren dessen Vertonung „Baum und Bach“. Bei Regen kann das Konzert mit 50 Besuchern in der St. Christopheruskirche stattfinden.