Baumbachs digitaler Adventskalender in Kranichfeld

Kranichfeld. Mit einem digitalen Adventskalender versüßt das Baumbachhaus kalorienfrei und kostenfrei die Vorfreude aufs Weihnachtsfest.

Dreizehn Türchen sind bereits geöffnet. Immer mehr Leute klicken sich auf den digitalen Adventskalender des Baumbachhauses Kranichfeld. Mal ist ein Mundartgedicht zu hören wie am 13. Dezember, mal ein Musikstück wie am dritten Adventssonntag mit „Maria durch den Dornwald ging“, am 8. Dezember lud das Baumbachhaus mit dem Butterringel-Rezept zu Kaffee und Kuchen ein.

Der digitale Adventskalender weckt mit seinen 24 Kostbarkeiten Vorfreude aufs Fest und enthüllt Baumbachs Advent-Wunderland. Jeden Tag wird auf der Homepage ein neues Türchen geöffnet und Groß und Klein dürfen gespannt sein, was sich dahinter verbirgt. Viele große und kleine Künstler aus Kranichfeld haben sich bereit erklärt, einen Beitrag einzuspielen.

Wer die digitalen Türchen öffnet, kann sich mit Spaßigem, Kulinarischem, Musikalischem oder Literarischem verzaubern lassen. Der Adventskalender des Baumbachhauses Kranichfeld ist kostenfrei.

www.baumbachhaus-kranichfeld.de