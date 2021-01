Baumfällungen an Weimars Jakobstraße

Weimar. Baumfällungen in der Jakobstraße 15 bis 17 hat die Stadtverwaltung Weimar angekündigt. Sie sei der Stadt aufgrund eines privaten Bauvorhabens angezeigt worden, hieß es in einer Pressemitteilung.

Am 18. Januar sollen die vier Spitzahorne, zwei Holunder und eine Eberesche fallen. Dafür lägen Fällgenehmigungen vor, hieß es. Entsprechende Ausgleichspflanzungen, auf dem Grundstück des Bauherrn, seien angeordnet worden.

Nachvollziehbar ist die Ankündigung der Stadtverwaltung allerdings nicht. Derzeit gibt es keine erkennbaren Grundstücke mit den Nummern 15 und 17 in der Jakobstraße. Sehr wahrscheinlich handelt es sich um die Baulücke an der Einmündung zur Großen Kirchgasse. Sie wird derzeit als Privat-Parkplatz genutzt.

Für das Grundstück wurden in den vergangenen Wochen Tiefbauarbeiten am Graben durchgeführt, um die Kapazität für die Stromversorgung zu verbessern. Ein Bauvorhaben auf der Baulücke war auch der Grund für die< Sperrung der Jakobstraße an der Einmündung vom Graben in Richtung Herderplatz vor dem Jahresende.

Was Fragen aufwirft, ist die Vegetation auf dem Grundstück: Dort gibt es keine sieben Bäume.