Bauminister tagen in Weimar

Polizei-Präsenz und Beflaggung begleiten nach außen hin sichtbar die Bauminister-Konferenz, die am Donnerstagmittag in der Weimarhalle beginnt. Die Ressortchefs der Bundesländer befassen sich bei der zweitägigen Veranstaltung unter anderem mit der Digitalisierung beim Bauen, ökologischen Baustoffen und bezahlbarem Wohnen. Thüringen ist in diesem und im kommenden Jahr Vorsitzland für die Konferenz der Bauminister. Seinen traditionellen Besuch bei der Konferenz hat Bundes-Bauminister Horst Seehofer (CSU) abgesagt.