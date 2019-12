Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Baumschlagen am Ettersberg ab Samstag möglich

Zum Schlagen des eigenen Weihnachtsbaumes in der weitläufigen, ökologisch bewirtschafteten Weihnachtsbaumplantage am Fuß des Ettersberges ruft an den nächsten Samstagen der Verein Jolka mit Oberstufenschülern aus Weimar. Es stehen verschiedene Fichtenarten aller Größen zur Auswahl. Handsägen können ausgeliehen werden. Trockenes Kaminholz in Säcken, Kräutertees aus der Uckermark und Christbaumkerzen sind ebenso zu haben, überdies warme Getränke und Speisen.

Zudem können Interessierte bei Führungen die Arbeit der Schülerinnen und Schüler zur Umwandlung der Fichtenmonokultur in einen artenreichen Misch- und Fruchtwald kennenlernen. Für jede geschlagene Fichte bestehe die Möglichkeit, einen Jungbaum für den Mischwald neu zu pflanzen.

Samstag, 14. und 21. Dezember, 8.30 bis 16 Uhr; Führungen 11 und 14 Uhr; ehemaliges Naturschutzzentrum, Marienhöhe 1, oberhalb Kreuzung Industriestraße/Umgehung