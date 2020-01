Wer auf dem Gebiet der Landgemeinde Am Ettersberg einen Walnussbaum fällen will, muss das auch künftig beantragen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Baumschutz-Satzung für den Nordkreis

Die Landgemeinde Am Ettersberg hat eine einheitliche Baumschutzsatzung: Mit dem einstimmigen Votum in der jüngsten Sitzung des Stadtrates in Sachsenhausen gaben die 19 Abgeordneten sowie Bürgermeister Thomas Heß (CDU) dem von der Verwaltung vorgelegten Entwurf grünes Licht. Vor allem für die Bürger in Krautheim und Vippachedelhausen bringt das einen spürbaren Nutzen: Sie hatten als selbstständige Gemeinden vor der Bildung der neuen Großkommune keine solche Satzung, deshalb mussten die dortigen Einwohner bisher für jede geplante Baumfällung über die Verwaltung in Berlstedt einen Antrag bei der unteren Naturschutzbehörde im Apoldaer Landratsamt einreichen. „Sie bekommen künftig deutlich schneller ihre Bescheide“, so Heß. Bisherige Satzungen der anderen Gemeinden enthielten die Regelung, dass für einen gefällten Baum zwei neue gepflanzt werden müssen – die neue lässt es beim Verhältnis 1:1. Sie nimmt zudem Obstbäume aus der Antragspflicht. Sie dürfen künftig ohne Genehmigung gefällt werden, mit Ausnahme von Walnuss- und Esskastanien-Bäumen wegen deren Größe.