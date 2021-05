Ohne Verzug begannen die Arbeiten für das Parkhaus am Sophien- und Hufeland-Klinikum.

Baustart für Parkhaus an Weimars Klinikum

Weimar. Zwei kostenpflichtige Übergangsparkplätze und ein kostenloser Bustransfer vom Friedhof stehen zur Verfügung.

Ohne Verzögerungen ist der Baustart für das Parkhaus am Weimarer Sophien- und Hufeland-Klinikum erfolgt. Bauarbeiter begannen mit dem Abbruch der Parkplatz-Einbauten. Gleichzeitig traten die Übergangslösungen für Besucher in Kraft. Für sie stehen die gebührenpflichtigen Parkplätze am Hospitalgraben (P1) und „Friedhof“ (P2) bereit. Vom Hauptfriedhof aus können die Buslinien 5 und 8 kostenlos genutzt werden. Montags bis freitags steht zudem eine kostenlose Shuttleverbindung bereit.