Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bayerisches Theater mit Abgesang auf die DDR

Das Attribut, einmalig zu sein, war der Aufführung bereits eigen, bevor sich der Vorhang am Mittwoch überhaupt hob. Mit seinem Stück „Phantomschmerz“ gastierte das Münchner Hofspielhaus schließlich nur für eine einzige Aufführung im Weimarer Stellwerk.

Das bayerische Ensemble, das sich als Theater der freien Szene versteht, widmete ihr musikalisch-literarischen Programm dem 70. Jahrestag der Gründung und dem 30. Jahrestag des Untergangs der DDR. Es wurde so konzipiert, dass es bei Aufführungen in Ost und West gleichermaßen funktioniert. Nicht von ungefähr ging die Premiere am 7. Oktober 2019 über die Bühne.

„Phantomschmerz“ verfolgt den Werde- und Abgang der DDR. In Text, Lied, Ton und Bild erzählt das Stück vom Anspruch der Gründerjahre, das bessere Deutschland zu sein, über die Mühen des Aufbaus hin zur Diktatur der Partei, vom Aufstand des 17. Juni 1953, dem Mauerbau 1961, von den Jahren der Stagnation bis hin zur Wende 1989. Die Widersprüche von Anspruch und Wirklichkeit des real existierenden Sozialismus erschließen sich aus Texten von Johannes R.Becher, Kuba, Bertolt Brecht, Heiner Müller , Wolf Biermann, Matthias Biskupek und Durs Grünbein. Der musikalische Bogen spannt sich vom Brecht/Eisler-Lied über Kampflieder der Partei, Songs der Singebewegung der FDJ, Schlagerzitaten bis zu Liedern von Wolf Biermann und Barbara Thalheim. Zitate aus Originaldokumenten des MfS, Toneinspielungen und Bildprojektionen vom Geschehen lassen eine neunzigminütige Collage entstehen.