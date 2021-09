Beethoven in Weimarer Capella Vox coelestis in Ehringsdorf

Ehringsdorf. Martin Hoegner und Bernd Schneider geben zum Sommerausklang ein Konzert mit Beethoven im Zentrum.

Beim Sommerausklang in der Capella Vox coelestis in Ehringsdorf holt der Verein am Samstag, 25. September, ab 16 Uhr sein Beethoven-Jubiläumskonzert nach. Zum Liederzyklus „An die ferne Geliebte“ präsentieren Martin Hoegner (Flügel) und Bernd Schneider (Tenor) bei freiem Eintritt Ausschnitte aus den „Bagatellen“ und Arietten von Bellini.

