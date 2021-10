Beethoven-Vortrag mit Musik in Weimar

Weimar. Beethovens Einordnung als klassischer Komponist hinterfragt Dieter Borchmeyer in seinem Vortrag im Goethe-Nationalmuseum.

Zu einem Vortrag zum Werk Beethovens mit Klavierbegleitung wird am Mittwoch, 6. Oktober, 18 Uhr, in den Festsaal des Goethe-Nationalmuseums eingeladen. Unter dem Titel „Beethoven. Zur Resonanzgeschichte eines Klassikers jenseits der Klassizität“ sprechen beziehungsweise musizieren der mehrfach ausgezeichnete Literaturwissenschaftler Dieter Borchmeyer und der Pianist Amadeus Wiesensee. Am Beispiel Schumanns und Wagners soll demonstriert werden, dass die Geschichte der romantischen Musik ohne Beethoven nicht denkbar wäre. Die kostenfreien Tickets können online im Ticket-Shop der Klassik Stiftung Weimar gebucht werden.

https://tickets.klassik-stiftung.de/#/product/event/5695