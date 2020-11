Befristete Bauhaus-Ateliers in Weimars altem Funkhaus

Die Corona-Pandemie und die Maßnahmen, um sie einzudämmen, sind gleichermaßen dazu in der Lage, Chancen zu nehmen und neue zu eröffnen. Der Umstand, dass die Bauhaus-Uni im zurückliegenden Semester ihre Werkstätten, Ateliers und Studios schließen musste, verhalf 16 Kunststudierenden dazu, in Weimar einen ganz besonderen Ort zum praktischen Arbeiten zu entdecken: das alte Funkhaus an der Humboldtstraße.

Über den Studierenden-Konvent hatten sie im Juli Kontakt dorthin geknüpft. Schließlich hatte die Uni den leerstehenden Bau vorab bereits mehrfach für Veranstaltungen, etwa für Partys, genutzt. Wenngleich die Miete für das repräsentative Haus durchaus erschwinglich blieb, mussten sich die jungen Künstler mit recht spartanischen Begleitumständen arrangieren.

Im Gebäude standen ihnen weder fließendes Wasser noch sanitäre Einrichtungen oder eine Heizung zur Verfügung. Aufs Festnetz, um dort mit dem Internet zu arbeiten, hatten sie ebenso wenig Zugriff. Allein bei der Stromversorgung konnten sie sich damit behelfen, einen Anschluss vom Nachbarhaus her nutzen zu dürfen. Die Arbeit unter diesen Bedingungen weckte bei den Studierenden „Basic Instincts". So nannten sie denn auch das Gesamtergebnis ihres dortigen Schaffens, das nun in eine Ausstellung mündete, die Kunst, die Skulpturen und Objekte ebenso umfasst wie Grafik, Fotografie, Videos und Installationen. Sie passten sie in ihrer Größe und ihrem Ausdruck den räumlichen Gegebenheiten an – ob nun der Wucht der Säle, der Abgeschiedenheit der verwinkelten Büros oder der archaischen, etwas Furcht einflößenden Mystik der Keller.

Dabei entstanden bemerkenswerte Dinge: gebrannte Keramik, in deren Glasur die Überreste von IPhones gemahlen wurden, ein Wurmloch aus Latex, das den starren Raum des einstigen Aufnahmestudios hinter sich lässt, eine Skulptur aus Kinosesseln und Popcorn, die das cineastische Leben auf den Kopf stellt, und nicht zuletzt eine Unterseewelt, in der eine Meerjungfrau schlummert.

Inzwischen kann die Bauhaus-Uni ihren Studenten wieder Werkstätten und Ateliers öffnen. Für die 16 Funkhäusler auf Zeit bedeutete das, sich an der Humboldtstraße wieder auf den Auszug einzustellen. Zum Abschluss ihres Projektes organisierten sie für den 7. und 8. November eine Ausstellung im alten Funkhaus. Bei freiem Eintritt und in kleinen Gruppen gemäß Hygienekonzept sollten Besucher an beiden Tagen durch die Räume geführt werden. Über 100 Anmeldungen lagen bereits vor. Der zweite Lockdown machte dieses Vorhaben jedoch zunichte.

Aufgebaut wurde die Ausstellung dennoch so, als bekäme sie Gäste – im Bewusstsein, sie nach nur einem Tag bereits wieder abbauen zu müssen. Ihr Publikum wird sie auch erhalten. Denn in der Zwischenzeit ließen die Kunststudenten die komplette Schau im Haus von Kommilitonen der Visuellen Kommunikation fotografieren, filmen und scannen, um sie im Internet zeigen zu können. Voraussichtlich ab Ende November wird „Basic Instincts“ online präsentiert.