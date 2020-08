Begegnung der Künste im Weltpavillon

Erstmals war am Samstag der Weltpavillon, mobiles Integrations- und Vernetzungsprojekt, in Weimar, informierte und regte Passanten eingangs der Wielandstraße zum Nachdenken und Mitmachen ein. Die Projektleiter Stephan Sasse und Beate Nitschke wurden nicht müde, zu informieren, zu erläutern, zum interkulturellen Dialog und zu r künstlerischen Aktivität einzuladen. An ihre Seite geholt hatten sie sich aus Weimar die Kulturbrücke Palästina-Thüringen und Samo.fa, ein Netzwerk zur Stärkung der Aktiven aus Migrantenorganisationen in der Flüchtlingsarbeit.