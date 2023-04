Begegnung in Weimar: „Europa beginnt in deiner Stadt“

Weimar. Dreiteiliges Treffen von Jugendlichen aus drei Partnerstädten hat begonnen.

Den Auftakt erlebt derzeit das dreiteilige internationale Jugendbegegnungsprojekt „Europa beginnt in deiner Stadt: Deine Ideen zählen!“. Es führt junge Leute aus den Ländern des Weimarer Dreiecks zusammen, um die Beteiligung von Jugendlichen auf kommunaler und europäischer Ebene zu stärken.

Veranstalter der Begegnung sind das EJBW sowie die Stadt Weimar und ihre Partnerstädte Blois (Frankreich) und Zamość (Polen). Die insgesamt 24 beteiligten jungen Leute sind am Freitag in Weimar zusammengekommen, wo sie noch bis Mittwoch bleiben, bevor es im Sommer nach Zamość und im Herbst nach Blois geht.

Das Projekt fördere den interkulturellen Austausch und die Zusammenarbeit von jungen Menschen aus verschiedenen europäischen Ländern und gebe ihnen eine Stimme, um ihre Ideen und Meinungen in ihrer Stadt und in Europa einzubringen, teilte die EJBW mit. Die Begegnung in Weimar konzentriere sich auf die Themen Beteiligung, Demokratie und Europa. Die Jugendlichen würden in Workshops, Diskussionsrunden und praktischen Übungen lernen, wie sie ihren Stimmen in politischen Entscheidungsprozessen Gehör verschaffen können und wie sie aktiv an der Gestaltung ihrer Gemeinden mitwirken können. „Wir glauben, dass die Beteiligung junger Menschen an der Gestaltung ihrer Gemeinden von entscheidender Bedeutung für die Zukunft Europas ist, und wir sind stolz darauf, unseren Beitrag zu leisten, um diese Beteiligung zu fördern“, sagte Steve Eichler, Projektleiter und Bildungsreferent der EJBW.

Höhepunkt der Veranstaltung in Weimar war das Treffen mit Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) und seinem Amtskollegen aus Blois, Marc Gricourt, sowie der Thüringer Abgeordneten im Europaparlament, Marion Walsmann (CDU), im Weimarer Rathaus. Beim Austausch habe Kleine die Jugendlichen ausdrücklich dazu ermuntert, sich in die Politik einzumischen.