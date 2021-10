Begegnungszeit für Trauernde

Zum Trauercafé öffnet sich am 6. Oktober die Weimarer Begegnungsstätte des twsd am Weimarhallenpark.

Weimar. Zur monatlichen Begegnung öffnet sich am Mittwoch das Trauercafé in Weimars Schwanseestraße.

Das Trauercafé des ambulanten Hospizdienstes beim Trägerwerk Soziale Dienste öffnet sich am Mittwoch, 6. Oktober, zur monatlichen Begegnung. Es bietet Menschen, die einen Angehörigen verloren haben, in der Begegnungsstätte „Am Weimarhallenpark“ in der Schwanseestraße 1 Raum und Zeit zum Austausch und zum stillen Dabeisein. Ausgebildete Trauerbegleiterinnen stehen den Betroffenen zur Seite. Damit sich die Abstands- und Hygienevorschriften umsetzen lassen, findet das Trauercafé in zwei Gruppen statt: von 14 bis 15.30 Uhr oder von 16 bis 17.30 Uhr. Wer das Angebot nutzen möchte, sollte sich vorab unter 03643/853663 melden.