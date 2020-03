Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Begeisterung im Baumbachhaus

Es waren nicht nur die guten alten Ufa-Schlager aus Liebesfilmen, die am Samstag im Kranichfelder Baumbachhaus die Zuhörer und Zuschauer gleichermaßen begeisterten, sondern vor allem die Glanzleistungen der Weimarer Sängerin Eva-Maria Ortmann, des Schauspielers und Interpreten Matthias Bega sowie von Ines Mainz am Klavier, beide aus Leipzig. Unter dem Titel „Mein Herz hat heut Premiere“ brannten die Künstler ein Feuerwerk an Gesang und Humor ab. Erzählerisch einbezogen wurden auch Goethe und seine Frauengeschichten. Am 8. März um 17 Uhr folgt mit Hansgeorg Mühe der nächste Höhepunkt.