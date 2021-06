Beginnender Tornado im Weimarer Land

Am dunkelgrauen Himmel bildete sich plötzlich ein Wirbel, der sich immer mehr eindrehte und einen Rüssel ausbildete.

Blankenhain. Am Samstagnachmittag konnte man im Weimarer Land ein Wetterphänomen beobachten. Die Windhose hat sich aber offenbar nicht zu einem richtigen Tornado entwickelt.

Am Samstagnachmittag als erneut eine kleine Unwetterzelle über Blankenhain im Weimarer Land zog, konnte man am Himmel ein Wetterphänomen beobachten. Mit Blickrichtung Rudolstadt bildete sich am dunkelgrauen Himmel plötzlich ein Wirbel, der sich immer mehr eindrehte und plötzlich auch einen Rüssel ausbildete.

Dieser erstreckte sich quer über den Himmel und formte sich immer weiter in Richtung Erdboden aus. Einen Bodenkontakt schien es jedoch nicht gegeben zu haben. Als Tornado gilt dieses Phänomen erst, wenn der Boden berührt wird. Auch ist derzeit noch unklar, wo genau das Zentrum des Wetterphänomens lag. Nach rund zwei Minuten fiel der Rüssel in sich zusammen und das Spektakel war zu Ende.

