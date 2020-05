Weimar. Seit 30 Jahren gehört Rudolf Keßner dem Weimarer Stadtrat an und ist damit der am längsten amtierende Stadtrat in der jüngeren Geschichte Weimars.

Beharrlich für Bürgerrechte und Kultur stark gemacht

Mit der Kommunalwahl vom 6. Mai 1990 wurde Rudolf Keßner, auf der Liste des Neuen Forums, erstmals als Stadtverordneter gewählt, – vor 30 Jahren. Seitdem sitzt er durchgängig im Weimarer Stadtrat und ist damit der am längsten amtierende Stadtrat in der jüngeren Geschichte Weimars. „Er ist zwar am längsten in der Fraktion, überrascht uns aber immer wieder mit unkonventionellen Ideen. Rudolf Keßner verfügt über ein phänomenales Gedächtnis. Gerade wenn es um Vorgänge aus den 90er Jahren geht, die in elektronischen Archiven noch nicht ganz erfasst sind, schüttelt er Informationen und Namen nur so aus dem Ärmel,“ erläutert Fraktionsvorsitzender Andreas Leps.

Keßner wirkte bis 1994 als Mitglied der „Bunten Fraktion“ aus Neuem Forum, Grüner Partei und Unabhängigem Frauenverband. Der Bürgerrechtler hatte zuvor den Demokratischen Aufbruch in Weimar mitbegründet und war einige Wochen dessen 1. Schatzmeister, die einzige Funktion, die Keßner jemals in einer Partei innehatte. Seit 1994 ist er Stadtrat für Bündnis 90/Die Grünen. Mittlerweile ist eine lange Liste von Initiativen eng mit seinem Namen verknüpft. Unter anderem geht die Wiedererrichtung der Stiftung „Dr. Georg Haar“ auf Keßner zurück, viele Kultur- und Sozialeinrichtungen wie „Betreuung zu Hause e. V.“ hat er befördert oder mitbegründet. Die Waldorfschule Weimar, die älteste in Thüringen, wurde in seinem Wohnzimmer gegründet. Er wirkt seit Rückzug aus seiner Firma „Stempelrabe“ als „grüne Dame“ im Krankenhaus. Legendär sei aber nicht nur Rudolf Keßners Einsatz für Bürgerrechte und die städtische Kulturszene, sondern auch sein kritischer Geist und sein Ruhm als Zwischenrufer im Stadtrat. „Wir sind stolz darauf, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen“, sagt Andreas Leps im Namen der Stadtratsfraktion. „Ohne ihn wäre Weimar um einiges ärmer.“