Bei den Weimarer Meisterkursen kommen die Besten zum Schluss

Weimar. Die 61. Weimarer Meisterkurse gehen nach zwei Wochen mit dem Abschlusskonzert und zwei kleinen Konzerten zu Ende..

Aufgrund der hohen Nachfrage gibt es jetzt doch noch Restkarten für das Abschlusskonzert der 61. Weimarer Meisterkurse: Das abwechslungsreiche Konzert „Die Besten zum Schluss“ mit der Jenaer Philharmonie unter Leitung von Markus L. Frank findet am Samstag, 31. Juli, um 19.30 Uhr in der Weimarhalle statt. Als Solistinnen und Solisten spielen ausgewählte Teilnehmende der Meisterkurse. Eintrittskarten zu 19 Euro, ermäßigt 15 Euro, gibt es bei der Tourist-Information Weimar sowie an der Abendkasse. Auf dem Weg zum Sitzplatz gilt die Maskenpflicht.

Schon am Nachmittag gibt es zwei weitere Konzerte zum Ausklang der Weimarer Meisterkurse: Zum traditionellen Hornblasen lädt der Meisterkurs Horn von Frøydis Ree Wekre am Samstag, 31. Juli, um 15 Uhr in den Fürstengarten hinter dem Fürstenhaus ein. Der Eintritt ist hier frei. Es folgt das Konzert der Teilnehmenden des Meisterkurses Violine von Midori um 16 Uhr im Forum Seebach. Auf dem Programm stehen Werke von Francis Poulenc, Eugène Ysaye, Claude Debussy sowie Franz Schuberts Rondo für Violine und Klavier D895. Eintrittskarten zu 12 Euro, ermäßigt 8 Euro, gibt es bei der Tourist-Information Weimar sowie an der Abendkasse.