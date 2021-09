Bei Streit Bierglas auf Kopf zerbrochen - Komplette Küche gestohlen

Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar, Apolda und das Weimarer Land.

Komplette Küche aus Gartenlaube ausgebaut

Einen gehörige Schreck bekam der Nutzer eines Gartengrundstücks an der Dürrenbacher Hütte in Weimar, als er am Samstag nach ca. einem Monat wieder zu seiner Gartenlaube zurückkehrte. Hier musste er feststellen, dass diese aufgebrochen war und offensichtlich komplett ausgeräumt wurde. Neben kleineren Gegenständen wurde eine komplette Küche ausgebaut und entwendet. Der Wert des Beutegutes wird auf ca. 1000 EUR geschätzt. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen.

Streit eskaliert auf Kirmes in Tröbsdorf: Bierglas gegen Kopf geschlagen

Am späten Samstagabend kam es auf der Kirmes in Weimar, im Ortsteil Tröbsdorf zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einem 20-jährigen Mann. Ein verbaler Streit zwischen beiden, offensichtlich alkoholisierten Personen eskalierte. Der 17-Jährige griff in der Folge zu einem Bierglas und schlug es seinem Gegenüber auf den Kopf. Dabei zerbrach das Glas. Der 20-Jährige zog sich schwere Schnittverletzungen am Kopf zu. Der Täter verletzte sich beim Schlag ebenfalls leicht an der Hand. Im Anschluss konnten beide Parteien getrennt werden. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

18-jähriger bei Unfall verletzt

Am Sonnabend gegen 17:50 Uhr verunglückte ein 18-jähriger Autofahrer mit seinem Opel auf der B87 in Oberroßla. Er kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kam im Seitengraben zum Stehen. Der Fahrer wurde ins Klinikum Apolda gebracht, seine Beifahrerin blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

