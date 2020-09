Beim Ausweichen überschlagen - mit 75 km/h durch 30er Zone

Foto: Michael May / IKZ Michael May

Autoscheibe eingeschlagen

Bei einem in der Weimarer Shakespeare-Straße abgestellten Skoda schlugen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch die Heckscheibe ein. Die Besitzerin stellte den Wagen zuvor nahe der Buswendeschleife ab. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Weimar entgegen.

Überschlagen beim Ausweichen

Weil er einem Tier ausweichen wollte, verlor ein 38-jähriger Weimarer die Kontrolle über seinen Pkw. Der Mann fuhr in seinem VW auf der B7. Auf Höhe der Einmündung nach Hopfgarten versuchte er, einem plötzlich auftauchenden Wild auszuweichen. Dabei verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schlingern und überschlug sich. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Nachdem der Fahrer aus dem Auto geborgen war, musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden. Das Tier kam unversehrt davon und war weg. Während der Unfallaufnahme musste die B7 für eine Stunde teilweise voll gesperrt werden.

Zeugen nach Auseinandersetzung in Blankenhain gesucht

Bereits am 27. August kam es vor einem Supermarkt in Blankenhain zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Personengruppe mit zwei Männern und einer Frau. Zur Aufklärung der Tat ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu Tat oder Beteiligten machen können. Es wurde mindestens eine Person verletzt. Bei einer der beteiligten Personen soll es sich um einen Mann gehandelt haben, der ca. 185 cm groß, blond und athletisch ist. Auffällig sei, dass er zwei so genannte „Tunnel“ in den Ohren hat. Er trug eine graue Sporthose und T-Shirt. Zu der beteiligten weiblichen Person ist bekannt, dass sie lange schwarze Haare hat und zur Tatzeit mit einer Jogginghose mit weißer Aufschrift bekleidet war.

Tempokontrollen in Wormstedt

Für die Schulwegüberwachung gab es am Mittwoch wiederholt eine Geschwindigkeitskontrolle - diesmal in Wormstedt. Von 143 zwischen 6 Uhr und 13.30 Uhr kontrollierten Fahrern gab es immerhin 37 Beanstandungen, wovon sich 34 im Verwarngeldbereich bewegten und drei Fahrer mit einem Bußgeld zu rechnen haben, einer davon ferner mit einem Fahrverbot. Dieser hatte die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h um 45 km/h überschritten.

Unsicher fahrender Pkw

Am 9. September gegen 10 Uhr teilte ein aufmerksamer Bürger der Polizei in Apolda einen auffällig unsicher fahrenden Pkw mit. Über das mitgeteilte Kennzeichen konnte der Halter schnell ausfindig gemacht werden. Eine Anfahrt seiner Wohnanschrift ergab, dass das Fahrzeug dort inzwischen abgestellt wurde. Wenig später erschien der 25-jährige Fahrer an seinem VW. Für einen Atemalkoholtest war der Mann nicht mehr in der Lage, so dass er direkt zur Blutentnahme ins Robert-Koch-Krankenhaus gebracht wurde. Er gab an, erst im Nachgang Alkohol getrunken zu haben. Dies wird nun ein sogenanntes Rückrechnungsgutachten klären müssen.

Herrenloses Fahrrad in Herressen

In Herressen, in der Warschauer Straße wurde am 9. September gegen 16.30 Uhr ein herrenloses, nicht gesichertes Fahrrad der Marke „Giant“ gefunden und sichergestellt, nachdem es laut dem Zeugen dort bereits 2 Tage so gestanden hatte. Die genauen Umstände zum Fund sind nun zu klären.

