Weimar. Grüne regen ähnliches Vorgehen wie im Frühjahr an.

µ Beirat soll Stadtspitze in der Krise begleiten

Mit einem Corona-Beirat könnte Oberbürgermeister Peter Kleine die gewählten Stadträte in der aktuellen Pandemiesituation stärker zurate ziehen. Das hat die bündnis-grüne Fraktion angeregt. Zwar regelten Allgemeinverfügungen des OB, den Gesetzen entsprechend, wesentliche Teile des städtischen Lebens. In einem notfalls digital abgehaltenen Corona-Beirat könne der OB die Fraktionsspitzen aber über aktuelle Entwicklungen informieren und geplante oder getroffene Entscheidungen erläutern. „Das korrespondiert mit der Vorgehensweise während der ersten Covid-19-Welle im Frühjahr“, erläuterte Fraktionsvorsitzender Andreas Leps. Es eröffne auch die Möglichkeit, breite Schichten der Stadtgesellschaft in der Entscheidungsfindung zu hören und letztlich die Akzeptanz notwendiger Einschränkungen und Maßnahmen zu verstärken.